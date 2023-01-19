GG’de Mashumba gitti, Mishali geliyor

ChinaBazaar Gençlik Gücü, sezon başında transfer ettiği yabancı futbolcu CharltonMashumba’yı göndererek yerine geçtiğimiz sezonlarda Cihangir’in gol ayağı olan LungeloMishali’yi transfer etti

AKSA Süper Lig ekiplerinden ChinaBazaar Gençlik Gücü, yabancı uyruklu futbolcu kontenjanını ülkemizin deneyimli golcülerinden LungeloMishali’den yana kullandı. Son olarak geçtiğimiz sezon Cihangir forması giyen Mishali, sezonun tamamlanmasının ardından takımdan ayrılmıştı. Gençlik Gücü ilk yarıda Zimbabweli golcü CharltonMashumba’yı kadrosunda bulundururken, oyuncu görev aldığı maçlarda 5’i penaltıdan olmak üzere 8 gol kaydetmişti.

Ülkemizde daha önce Cihangir adına 39 lig maçına çıkan Güney Afrikalı golcü Mishali ise bu maçlarda 39 gol kaydederken, üç Kıbrıs Kupası maçında da 5 gol sevinci yaşadı.

Ligin ilk yarısını 10 puanla 14. sırada tamamlayan Gençlik Gücü’ne Mishali’nin ilerleyen günlerde dahil olması bekleniyor.

