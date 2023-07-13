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2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi devam ediyor

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2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligi devam ediyor
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2023 Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligine Çarşamba akşamı Osman Çetintaş Büyükler Kategorisinde oynanan 16 karşılaşma ile devam edildi.
Grup müsabakalarında bayanlarda Nehir-Şerifnaz, İsmihan-Selin, Kayra-Diyar ve Sahra -Azra ikilileri geceyi mağlubiyet almadan tamamladı. Erkeklerde Umut-Rufaro, Aliosman-Kemal ve Salih -Cafer ikilileri yollarına mağlubiyet almadan devam etti.
Şampiyon Melekler Plaj Voleybolu Ligine 14 Temmuz Cuma akşamı U12 Kız ve U13 Erkekler müsabakaları ile devam edilecek.
 
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