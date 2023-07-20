Pulyacılar, ‘Kralı’yla devam

2022-23 Futbol sezonunda 1. Lig’de Yeniboğaziçi takımıyla oynadığı karşılaşmalarda attığı 33 golle 1. Lig gol kralı olan Turgut Kaçar yeni sezonda da gollerini Yeniboğaziçi için atacak

Geçtiğimiz yıl Birinci Lig’i ikinci olarak tamamlayan ve dört sezon sonra yeniden Süper Lig’e yükselen Yeniboğaziçi, hücum hattına önemli takviyeler yaptı.

Yeniboğaziçi'nin Birinci Lig'den terfi etmesine önemli katkı koyan Turgut Kaçar, Y.Dumlupınar kulübünden bu sezon da kiralık olarak kadroya dahil edildi.

Yeniboğaziçi'nde Birinci Lig'de 33 golle krallığı alan Turgut Kaçar Süper Lig'de de hücum hattındaki kozlarından olacak.

