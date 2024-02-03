1.Osman Çetintaş Kupasında ilk gün maçları oynandı

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 1. Osman Çetintaş Kupasında ilk gün maçları tamamlandı.
Mağusa Arena Spor Salonunda oyananan müsabakalar oncesinde 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden canlarımız icin 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Günün ilk karşılaşması GMBÇS-Vakıflar U16 Kız Takımları arasında oynandı. GMBÇS rakibini 3-0 mağlup ederek Yarı Finale yükselen ilk takım oldu.
Bu müsabakanın ardından oynanan diğer Çeyrek Final karşılaşmasında MSA ,MVOSD ni 3-0 mağlup ederek Yarı Finale yükselen ikinci takım oldu.
U17 Erkekler Yarı Final karşılaşmasında GMBÇS rakibi KGM yı 3-0 mağlup ederek Finale yükselen takım oldu.
1. Osman Çetintaş Kupasında U16 Kızlarda diğer Çeyrek Final karşılaşmaları 5 Şubat Pazartesi günü oynanacak.
Program
5 Şubat Pazartesi
KK-MGSK Saat 18.00 Arena
DAÜ-KGM Saat 19.30
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