1.Osman Çetintaş Kupasında ilk gün maçları oynandı

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 1. Osman Çetintaş Kupasında ilk gün maçları tamamlandı.Mağusa Arena Spor Salonunda oyananan müsabakalar oncesinde 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden canlarımız icin 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Günün ilk karşılaşması GMBÇS-Vakıflar U16 Kız Takımları arasında oynandı. GMBÇS rakibini 3-0 mağlup ederek Yarı Finale yükselen ilk takım oldu.Bu müsabakanın ardından oynanan diğer Çeyrek Final karşılaşmasında MSA ,MVOSD ni 3-0 mağlup ederek Yarı Finale yükselen ikinci takım oldu.U17 Erkekler Yarı Final karşılaşmasında GMBÇS rakibi KGM yı 3-0 mağlup ederek Finale yükselen takım oldu.1. Osman Çetintaş Kupasında U16 Kızlarda diğer Çeyrek Final karşılaşmaları 5 Şubat Pazartesi günü oynanacak.Program5 Şubat PazartesiKK-MGSK Saat 18.00 ArenaDAÜ-KGM Saat 19.30