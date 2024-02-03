Yeşilova,'dan Yeniboğaziçi'ne beş kardeş

İlk devresi 0 - 0 biten Yeşilova- Yeniboğaziçi karşılaşmasının ikinci devresinde ev sahibi Yeşilova arka arkaya bulduğu gollerle sahadan 5 - 0 galip ayrıldı

M. Hidayet Çağlar StadıMustafa Öztugay, Emre Çevikdal, Burak YiğitDursun, Memduh, Arda Ateş (Dk.46 Cemal), Billy Mehmet, Mejdi, Marcel Aubn Adja, Eyyüp, Ömer (Dk.83 Abdullah), Vakkas, Gökhan(Dk.83 Hikmet), Jimmy Mwanga (Dk.51 M. Fatih),Emre Nalbant, Zeka (Dk.79 M. Çağakan), Ahmet, Mehmet, Yaşar, Fevzi Gökova, Ussumane Djabi (Dk.46 Mustafa), Ali Bayır (Dk.56 Eli Amir), Rifat (Dk.79 Yusuf), Ramadan (Dk.86 Hamza), Obada FelixDk.64 Marcel Aubin Adja, Dk.80 Cemal Yaşınses, Dk.85 Mehmet Fatih Parlak, Dk.87 ve 89 Abdullah Çomunoğlu (Alsancak Yeşilova)AKSA Süper Lig’in 17’nci haftasında Alsancak Yeşilova, Yeniboğaziçi’ni konuk etti.Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Yeşilova ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 5-0’lık skorla kazandı. Yeşilova’ya galibiyeti getiren golleri 64’üncü dakikada Marcel Aubin Adja, 80’nci dakikada Cemal Yaşınses, 85’inci dakikada Mehmet Fatih Parlak ile 87 ve 89’ncu dakikalarda Abdullah Çomunoğlu kaydettiLigde üç hafta sonra galip gelen Alsancak Yeşilova puanını 20 yaparken, ikinci yarıda oynadığı ikinci maçtan da mağlubiyetle ayrılan Yeniboğaziçi 7 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Alsancak Yeşilova, lider Cihangir’e konuk olacak. Yeniboğaziçi ise Yenicami’yi ağırlayacak.