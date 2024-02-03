Yeşilova,'dan Yeniboğaziçi'ne beş kardeş

Stat: M. Hidayet Çağlar Stadı
Hakemler: Mustafa Öztugay, Emre Çevikdal, Burak Yiğit
A. Yeşilova: Dursun, Memduh, Arda Ateş (Dk.46 Cemal), Billy Mehmet, Mejdi, Marcel Aubn Adja, Eyyüp, Ömer (Dk.83 Abdullah), Vakkas, Gökhan(Dk.83 Hikmet), Jimmy Mwanga (Dk.51 M. Fatih),
Yeniboğaziçi: Emre Nalbant, Zeka (Dk.79 M. Çağakan), Ahmet, Mehmet, Yaşar, Fevzi Gökova, Ussumane Djabi (Dk.46 Mustafa), Ali Bayır (Dk.56 Eli Amir), Rifat (Dk.79 Yusuf), Ramadan (Dk.86 Hamza), Obada Felix
Goller: Dk.64 Marcel Aubin Adja, Dk.80 Cemal Yaşınses, Dk.85 Mehmet Fatih Parlak, Dk.87 ve 89 Abdullah Çomunoğlu (Alsancak Yeşilova)
AKSA Süper Lig’in 17’nci haftasında Alsancak Yeşilova, Yeniboğaziçi’ni konuk etti.
Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Yeşilova ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 5-0’lık skorla kazandı. Yeşilova’ya galibiyeti getiren golleri 64’üncü dakikada Marcel Aubin Adja, 80’nci dakikada Cemal Yaşınses, 85’inci dakikada Mehmet Fatih Parlak ile 87 ve 89’ncu dakikalarda Abdullah Çomunoğlu kaydetti
Ligde üç hafta sonra galip gelen Alsancak Yeşilova puanını 20 yaparken, ikinci yarıda oynadığı ikinci maçtan da mağlubiyetle ayrılan Yeniboğaziçi 7 puanda kaldı. Ligde gelecek hafta Alsancak Yeşilova, lider Cihangir’e konuk olacak. Yeniboğaziçi ise Yenicami’yi ağırlayacak.
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