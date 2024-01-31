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12. Rauf Denktaş Kupası Bayanlar yarı finalistleri belli oldu

Voleybolda Bayanlar 12. Rauf Denktaş Kupası yarı finalistleri rakiplerini yenen Vakıflar, DAÜ, Çamlık Spor ve Esentepe takımları oldular

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12. Rauf Denktaş Kupası Bayanlar yarı finalistleri belli oldu
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Voleybol Federasyonu tarafından organize edilen 12. Rauf Denktaş Kupası Bayanlar Çeyrek Final karşılaşmaları önceki akşam oynanan iki karşılaşma ile tamamlandı.
Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda oynanan gecenin ilk karşılaşmasında Vakıflar, Karpaz Gate Marina’yı 3 - 1, DAÜ ise UKÜ’ni 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselen diğer takımlar oldu. Geçtiğimiz hafta Cuma akşamı oynanan diğer karşılaşmalarda Çamlık Spor ve Esentepe yarı finale yükselen diğer takımlar olmuştu.
12. Rauf Denktaş Kupası Bayanlar Yarı Final karşılaşmaları 2 Şubat Cuma akşamı oynanacak.
Yarı Final eşleşmeleri
GMBÇS-Esentepe Saat 18.00 ASS
Vakıflar-DAÜ Saat 19.30 ASS
 
 
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