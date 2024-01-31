Selin Karakaya, Satranç Turnuvası ile anılıyor..!

Türkiye’nin geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta meydana gelen Kahrmanmaraş Depreminde hayatını kaybeden Selin Karakaya anısına satranç turnuvası düzenleniyor.

Turnuva, 15-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve Altın Piyon Satranç Derneği tarafından organize edilecek. Turnuvanın anlamı, Selin Karakaya’nın anısını en güzel şekilde yaşatmak ve hatırlamak olduğu vurgulandı.

Özel etkinlikte Türkiye’den 8 Elit unvanlı (GM-IM-FM) sporcu da yer alacak.

Oyun temposu 40+30 UKD olarak belirlendi.

Eziç Restorant ile Arkın Palm Beach Otel sponsorluğunda yapılacak turnuvaya katılımın salon kapasitesinden dolayı sınırlı sayıda tutulacağı ifade edildi.

