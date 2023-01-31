banner875
banner885
KTSYD Kupası’nda ilk finalistler DİGEM ve UKÜ
KTSYD Kupası’nda ilk finalistler DİGEM ve UKÜ
1 0
Türkiye'nin hamleleri dünyada ses getirdi!
Türkiye'nin hamleleri dünyada ses getirdi!
6 0
 
Kaan Ayhan Galatasaray'da
Kaan Ayhan Galatasaray'da
11 0
Merit Royal Diamond’da Cenk Eren konseri ile bir ilke imza atıldı
Merit Royal Diamond’da Cenk Eren konseri ile bir ilke imza atıldı
24 0
Hentbolda KTSYD turnuvası start aldı
Hentbolda KTSYD turnuvası start aldı
15 0
Doğunun efendisi Gençler Birliği
Doğunun efendisi Gençler Birliği
84 0
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
Caesar G.Birliği'nden tarihi şampiyonluk
32 0
banner878

11. Rauf Denktaş Kupası’nda Bayanlar finalinin adı: DAÜ-VAKIFLAR

banner476

banner825
11. Rauf Denktaş Kupası’nda Bayanlar finalinin adı: DAÜ-VAKIFLAR
11. Rauf Denktaş Kupası Bayanlar Yarı Final Müsabakaları bu akşam oynandı. Atatürk Spor Salonunda oynanan gecenin ilk karşılaşmasında DAÜ rakibi KGM yı 3-0 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu . Bu müsabakanın ardından oynanan gecenin ikinci karşılaşmasın da Vakıflar , Esentepe yi 3-1 mağlup ederek finale yazdıran diğer taķım oldu . Bayanlar Finali 6 Şubat Pazartesi gecesi Atatürk Spor Salonunda saat 19.00 da oynanacak.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.