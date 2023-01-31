11. Rauf Denktaş Kupası’nda Bayanlar finalinin adı: DAÜ-VAKIFLAR

11. Rauf Denktaş Kupası Bayanlar Yarı Final Müsabakaları bu akşam oynandı. Atatürk Spor Salonunda oynanan gecenin ilk karşılaşmasında DAÜ rakibi KGM yı 3-0 mağlup ederek finale yükselen ilk takım oldu . Bu müsabakanın ardından oynanan gecenin ikinci karşılaşmasın da Vakıflar , Esentepe yi 3-1 mağlup ederek finale yazdıran diğer taķım oldu . Bayanlar Finali 6 Şubat Pazartesi gecesi Atatürk Spor Salonunda saat 19.00 da oynanacak.
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