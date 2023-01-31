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Satranççılarımızdan Antalya’da önemli başarı

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Satranççılarımızdan Antalya’da önemli başarı
Antalya'da düzenlenen, 2023 Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç şampiyonası, Türkiye’nin 81 ilinden ve KKTC'den 2300 dan fazla sporcunun rekor katılımı ile yapıldı.
Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu, Türkiye İş Bankası sponsorluğunda, 46 sporcu, 2 hakem, 6 antrenör ile şampiyonada yer aldı.
Turnuvada sporcularımızdan Zehra Ece Ermemiş yaş grubunun 4.’sü, Ufuk Tarman yaş grubunun 5.’si olarak Türkiye milli takımına girmeye hak kazandı.
 
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