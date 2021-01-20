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Yüksel Onurlu yaşamını yitirdi

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Londra’da yaşayan 75 yaşındaki Kıbrıslı Türk Yüksel Onurlu, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

Yüksel Onurlu yaşamını yitirdi
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CTP eski milletvekili Hüseyin Erçal’ın dayısı 75 yaşında Yüksel Onurlu Londra’da önceki gün Covid-19'dan yaşamını yitirdi. Aslen Kıbrıslı Türk olan Yüksel Onurlu uzun süredir yaşamını İngiltere'de sürdürüyordu. 
Hüseyin Erçal’dan alınan bilgiye göre; 75 yaşındaki Onurlu’nun cenazesinin adaya getirilip, getirilmeyeceği henüz netleşmedi.
Erçal, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu: “Yaşamını Londra’da sürdüren dayım Yüksel Onurlu'yu 18.1.2021 tarihinde Covid'den dolayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaşamımızda önemli maddi, manevi katkıları olan iyilik sembolü bir büyüğümüzdü. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun.”
 
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