Yüksel Onurlu yaşamını yitirdi

Londra’da yaşayan 75 yaşındaki Kıbrıslı Türk Yüksel Onurlu, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi



CTP eski milletvekili Hüseyin Erçal’ın dayısı 75 yaşında Yüksel Onurlu Londra’da önceki gün Covid-19'dan yaşamını yitirdi. Aslen Kıbrıslı Türk olan Yüksel Onurlu uzun süredir yaşamını İngiltere'de sürdürüyordu.

Hüseyin Erçal’dan alınan bilgiye göre; 75 yaşındaki Onurlu’nun cenazesinin adaya getirilip, getirilmeyeceği henüz netleşmedi.

Erçal, acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu: “Yaşamını Londra’da sürdüren dayım Yüksel Onurlu'yu 18.1.2021 tarihinde Covid'den dolayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Yaşamımızda önemli maddi, manevi katkıları olan iyilik sembolü bir büyüğümüzdü. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun.”

