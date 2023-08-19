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Yorgancı ailesinin acı günü

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Yorgancı ailesinin acı günü
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Geçitkale - Serdarlı Belediyesi'ne bağlı Serdarlı sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Serdarlılı olup uzun süreden beridir Lefkoşa'da yaşamını sürdüren Mehmet Yorgancı bugün sabah vefat etti.
Yorgancı'nın cenazesi bugün Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedilecek.
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