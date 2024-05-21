banner913
banner932
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
Sahte kimlik kartıyla Güney Kıbrıs’a geçmek istenmesiyle ilgili 4 tutuklu
50 0
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
Özlü’nün ölüm sebebi “çoklu organ yetmezliği”
18 0
 
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
Hayvan üreticilerinin eylemi ikinci gününde…
14 0
Drift sezonu YDÜ Kampüsü’nde açıldı
Drift sezonu YDÜ Kampüsü’nde açıldı
20 0
105. Yıl coşkusu
105. Yıl coşkusu
19 0
19 Mayıs Samsun Yarı Maraton Birincisi Hakan Tazegül
19 Mayıs Samsun Yarı Maraton Birincisi Hakan Tazegül
22 0
"Tatar dünyaya savaş açtı"
31 0
banner1032
banner1038

Yeniceköy, İsmet ablasına ağlıyor

banner1020

banner974
Yeniceköy, İsmet ablasına ağlıyor
banner971
Mesarya bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden Yeniceköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yeniceköy sakinlerinden sevilen sima İsmet Pehlivanoğlu bugün hayata gözlerini yumdu.
Pehlivanoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Yeniceköy’de kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yeniceköy Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.