Yeniceköy, İsmet ablasına ağlıyor

Mesarya bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden Yeniceköy bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yeniceköy sakinlerinden sevilen sima İsmet Pehlivanoğlu bugün hayata gözlerini yumdu.
Pehlivanoğlu’nun vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Yeniceköy’de kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yeniceköy Kabristanlığı’na defnedilecek.
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