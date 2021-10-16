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Yeni Boğaziçi Ahmet abisine ağlıyor

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Yeni Boğaziçi Ahmet abisine ağlıyor
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Mağusa bölgesi köylerinden Yeni Boğaziçi sevilen bir simasını daha keybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yeni Boğaziçi Kulübü'nde uzun süre takım kaptanlığı, yöneticilik ve birçok görevlerlerde bulunmuş olan sevilen ve sayılan kişilerinden Ahmet Ercen dün akşam hayata gözlerini yumdu.
Ahmet Ercen'nin naaşı bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Yeni Boğaziçi Kabristanlığı'na defnedildi.
 
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