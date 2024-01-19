Yedidalga yasta

Lefke bölgesinin küçük yerleşim yerlerinden Yedidalga sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yedidalga köyünün ve bölgenin sevilen, yardımsever kişilerinden Mehmet Fethi Öztürk nam-ı değer Fethi Namık dün vefat etti.
Mehmet Fethi Öztürk’ün vefatı bölgede üzüntüyle karşılandı.
Öztürk, yarın Yedidalga Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefke Kabristanlığı’na defnedilecek.
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