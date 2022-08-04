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Vadili yasa boğuldu

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Vadili yasa boğuldu
Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden biri olan Vadili köyü sevilen bir ismini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili köyünün büyük ve sevilen ailelerinden olan Şimşek ailesinin sevilen ismi Memiş Şimşek bugün sabah saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Futbol hakemleri camiasının sevilen hakemlerinden Serkan Şimşek’in kardeşi olan Memiş Şimşek’in vefatı başta Vadili olmak üzere bölgede büyük üzüntü yarattı.
Memiş Şimşek bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Vadili Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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