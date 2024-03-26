Vadili bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Vadili bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili sakinlerinden değerli insan, sevilen çınar Mehmet Lord dün hayata gözlerini yumdu.
Lord’un vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı.
Merhumun cenazesi bugün Vadili Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Vadili Kabristanlığı’na defnedilecek.
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