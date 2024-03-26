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Vadili bir çınarını daha kaybetti

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Vadili bir çınarını daha kaybetti
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Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden olan Vadili bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili sakinlerinden değerli insan, sevilen çınar Mehmet Lord dün hayata gözlerini yumdu.
Lord’un vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntüyle karşılandı.
Merhumun cenazesi bugün Vadili Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Vadili Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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