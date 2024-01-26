Vadili bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Vadili bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili köyünün sevilen çınarlarından olan Elif Meşe bugün hayata gözlerini yumdu.
Meşe’nin vefatı başta ailesi olmak sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Vadili’de kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Vadili Mezarlığı’na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.