banner913
banner932
Uluslararası Adalet Divanı İsrail hakkında açılan soykırım davasında ilk kararını açıklayacak
Uluslararası Adalet Divanı İsrail hakkında açılan soykırım davasında ilk kararını açıklayacak
15 0
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
Rum Yönetimi’ne enerji için işbirliği çağrısı
19 0
 
"Böyle bir yapıda hiçbirimiz güvende olmayız"
18 0
Türkiye’den PGM’ye büyük katkı
Türkiye’den PGM’ye büyük katkı
43 0
BTM 1. Lig’de ikinci devre zorlu maçlarla başlayacak
BTM 1. Lig’de ikinci devre zorlu maçlarla başlayacak
52 0
“Girne” belgeseli çekilecek
“Girne” belgeseli çekilecek
16 0
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
Gönyeli Polis Karakolu, vatandaşların asayişi için hazır
29 0
banner1012
banner985

Vadili bir çınarını daha kaybetti

banner974
Vadili bir çınarını daha kaybetti
banner971
Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Vadili bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili köyünün sevilen çınarlarından olan Elif Meşe bugün hayata gözlerini yumdu.
Meşe’nin vefatı başta ailesi olmak sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi yarın Vadili’de kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Vadili Mezarlığı’na defnedilecek.
 
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.