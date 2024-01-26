Vadili bir çınarını daha kaybetti

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Vadili bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Vadili köyünün sevilen çınarlarından olan Elif Meşe bugün hayata gözlerini yumdu.

Meşe’nin vefatı başta ailesi olmak sevenlerini yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi yarın Vadili’de kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Vadili Mezarlığı’na defnedilecek.



