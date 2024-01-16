Son 24 saatde KKTC de neler oldu ?

- İnternet siteleri üzerinden izinsiz kumar oynatan 4 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da 26 yaşındaki Stanley Ogechukwu Otiwu (E), ikametgahında ölü bulundu.





Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre, olay dün saat 07.00 sıralarında meydana geldi.

Otiwu’nun ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.

Öt yandan dün saat 07.00 sıralarında Girne’de sakin Hasan Şahin (E-44) ikametgahında ölü bulundu.

Şahin’in ölüm sebebi yapılacak otopsi ardından belirlenecek.







- Tuzla’da uyuşturucu…1 kişi tutuklandı

Tuzla’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen operasyon kapsamında, M.Ö.’nün (E-41) üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 160 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 20 karton kağıt tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.







- Lefkoşa ve Gönyeli’de temizliğe gittiği evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen M.S. tutuklandı

Lefkoşa ve Gönyeli’de temizliğe gittiği evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen 36 yaşındaki M.S. (K) tutuklandı.

M.S’nin 17 Kasım 2023-5 Ocak tarihleri arasında temizlik yapmak için gittiği Lefkoşa ve Gönyeli’de bulunan iki ayrı ikametgahtan muhtelif ziynet eşyası, 100 ABD doları, 5 Stg ile 400 TL nakit parayı çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı.









Girne’de bir ikametgaha, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, A.E.(E-47) S.K.(K-42), D.T.(K-28) ve H.T. (K-25), internet siteleri üzerinden izinsiz kumar oynanması için hizmet verdikleri sırada tespit edildi.

Olay dün meydana geldi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.







-İkamet izinsiz 10 kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen toplam 10 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Girne’de müzik iznindeki geçerli saate uymayan bir meyhane ve kapatma saatine uymayan kafeye yasal işlem

Polis ekipleri tarafından Girne’de faaliyet gösteren eğlence mekanlarında yapılan kontrollerde, bir meyhanenin yetkili makamdan alınmış müzik iznindeki geçerli saatlere uymayıp müzik yayını yaptığı ve başka bir kafenin ise mekanı kapatma saatine uymadığı tespit edildi.

Bahse konu işyeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.



- Boğaztepe’de ev yangını

Boğaztepe köyünde bulunan Milhan Aydemir’in kalmakta olduğu iki katlı müstakil evin çatısında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Dün saat 18.30 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, bahse konu evin ahşap ve kiremitten mamul yaklaşık 60 metrekarelik çatısı yanarak zarar gördü.

Polisin olaylar hakkındaki soruşturmaları devam ediyor.

