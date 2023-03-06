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Türkmenköy Ayhan abisine ağlıyor

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Türkmenköy Ayhan abisine ağlıyor
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Mesarya bölgesi köylerinden Türkmenköy sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Aytumalı olan ve Türmenköy'de yaşayan, Ayhan Sakallı vefat etti.
Çevresinde sevilen sayılan bir kişilik olan Ayhan Sakallı'nın vefatı bölgeyi yasa boğdu.
Ayhan Sakallı'nın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Türkmenköy Kabristanlığı'na defnedilecek.
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