“Hayatımızın sonuna kadar eksiğiz”

İsias Otel enkazının altında kalan çocuklarını kaybeden ailelerin acısı ilk günkü kadar taze. Adıyaman’daki depremde eşi enkazdan kurtulan ancak 14 yaşındaki kızı Serin’i kaybeden acılı baba Sertaç İpekçioğlu, Mağusa’nın bir nesil kaybettiğini söyledi

Adıyaman’daki depremde eşi enkazdan kurtulan ancak 14 yaşındaki kızı Serin’i kaybeden acılı baba Sertaç İpekçioğlu, yaşadıklarını anlattı.

6 Şubat günü Kıbrıs’ta depremi hissettiğini, çok şiddetli bir kalp çarpıntısı ile uyandığını anlatan İpekçioğlu, “Hemen sosyal medyaya girdim, depremin nerede olduğunu araştırmaya başladım” ifadelerini kullanarak, eşi Pervin İpekçioğlu’nu daha sonra kızı Serin’i aradığını ancak kimseye ulaşamadığını söyledi. Yıkıcı depremde eşi Pervin’in kurtulduğunu fakat kızı Serin’in enkaz altında kaldığını söyleyen baba, otelin dağ gibi bir kum yığını olduğuna vurgu yaptı.

YALAN HABERLERE BÜYÜK ÖFKE VE KIRGINLIK…

İsias Otel’e ulaşana kadar birçok yalan haberin çıktığını, ailelerin umutla Adıyaman’a koştuğunu ve annelerin hastanelerde çocuklarını aradığını anlatan acılı baba; “Çok geç saatlerde Adıyaman Havaalanı’na indik. Ne olduğunu anlamaya çalışırken, otobüs beklemeye başladık. Kızım ve eşim üşümesin diye bavula kazaklar koymuştum. Otobüs gelmedi, yoldan geçen ambulansı çevirdik üst üste otelin yakınlarına kadar gidebildik. Çok yağmur yağıyordu ve hava soğuktu. Ben soğuğu hissedince çocuklar acaba çok mu üşüdü diye düşündüm” sözleriyle o anları anımsadı.

Gördükleri manzara karşısında şok olduklarını anlatan Sertaç İpekçioğlu, enkaza çok geç müdahale edildiğini ifade ederek, kendi imkanları ile anne ve babaların taşları kaldırmaya çalıştıklarını büyük üzüntü ile dile getirdi.

“MAĞUSA BİR NESLİ KAYBETTİ” …

Hayatlarının sonsuza kadar eksik olacağına değinen İpekçioğlu, sorumlular ceza alsa dahi da içlerinin rahat olmayacağını söyledi.

İnşaat yapacak olanların, imza verenlerin korkması gerektiğine dikkati çeken baba, “Yaşları 12 ile 14 arasında değişen bir nesli kaybettik. Mağusa geleceğin doktorunu, avukatını, iş insanını, sporcusunu kaybetti” dedi.

“ŞAMPİYON OLARAK GİTMİŞLERDİ” …

Kızı Serin’in takım kaptanı olduğunu, takımın kurulması için çok uğraştığını anlatan baba; Serin’in çok iyi keman çaldığını jimnastik yaptığını sporda gelecek vaat eden bir çocuk olduğunu kaydetti. Baba Sertaç İpekçioğlu, “Şampiyon olmuştu çocuklar, çok mutlu gittiler. Ödülleri ölüm oldu. Hayatımızın sonuna kadar eksiğiz, bir kızımız daha var onun için yaşama tutunacağız” şeklinde konuştu.

