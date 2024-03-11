Tuncer Arifoğlu içintören düzenlendi

Eski bakan Tuncer Arifoğlu için UBP Genel Merkezi’nde tören düzenlendi

Hayatını kaybeden eski bakan Tuncer Arifoğlu için bugün kurucularından olduğu Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Genel Merkezi önünde tören düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, bazı bakanlar ve milletvekilleri, partililer ve ailesi katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ve UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu törende yaptıkları konuşmalarda Tuncer Arifoğlu’nun ülkeye ve topluma verdiği hizmetlere değinerek, ona rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diledi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arifoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

Arifoğlu’nun Amerika’da yüksek lisans ve doktora yaptıktan sonra adaya dönmeyi tercih ettiğini söyleyen Tatar, ülkeye büyük hizmetler verdiğini, 1975 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı görevi üstlendiğini, Erenköy mücahidi olduğunu belirtti.

Tatar, Arifoğlu’nun vizyonu ve eğitimiyle ülke gelişimine katkı yaptığını söyleyerek, dünya meselelerini yakından takip ettiğini, şeffaflık, demokrasi ve dürüstlük gibi kavramlara önem verdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Arifoğlu’nun UBP’nin geleceği için öneriler yaptığını partiyi KKTC’nin sigortası olarak nitelediğini, güçlü bir iktidar hedefini dile getirdiğini söyledi.

-Töre

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Arifoğlu’nun iyi bir yönetici, emeğini ve düşüncesini acımayan bir kişi olduğunu belirtti.

Arifoğlu’nun çalışkanlığıyla örnek bir kişi olduğunu söyleyen Töre, çalışkan insanları örnek almak gerektiğini dile getirdi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel, UBP’nin her kademesinde nefer gibi çalışan Arifoğlu’nun gece gündüz demeden, emeğini esirgemeden çalışan bir kişi olduğunu belirtti.

Partide bıraktığı izlerin ve yaptığı çalışmaların unutulmayacağını dile getiren Üstel, “O yollardan gitmeye devam edeceğiz” dedi.

Arifoğlu’nun devletin farklı kademelerinde çalıştığını belirten Üstel, “Onu unutmayacağız” dedi.

-Hasipoğlu

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da ülkeye ve partiye uzun yıllar hizmet etmiş bir kişiyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi.

Arifoğlu’nun Erenköy mücahidi olduğunu söyleyen Hasipoğlu, “Bize ağabeylik yaptık, hizmeti ve siyasi öğretti” dedi.

Konuşmaların ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Arifoğlu için bugün Cumhuriyet Meclisi’nde de tören düzenlenecek. Törenin ardından Arifoğlu, İsmail Safa Camiinde kılınacak öğle namazına müteakip, Lefkoşa mezarlığına defnedilecek.

