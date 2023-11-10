Tüccaroğlu ailesi çınarına ağlıyor

Mesarya bölgesinin şirin köylerinden Yeniceköy, bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Değirmenlik beldesi köylerinden Yeniceköy’ün sevilen, sayılan çınarlarından Emine Tüccaroğlu, dün gece hayata gözlerini yumdu.
Tüccaroğlu’nun cenazesi Yeniceköy Camii’nde kılınan öğle namazının ardından cenaze namazına müteakip Yeniceköy Kabristanlığına defnedildi.
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