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Tözüner ailesinin acı günü

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Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Vadili, sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

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Tözüner ailesinin acı günü
Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Vadili, sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili köyü sakinlerinden Tözüner ailesinin çınarı Şöhret Tözüner dün hayata gözlerini yumdu.
Tözüner kılınan cenaze namazı sonrasında Vadili Kabristanlığı’na defnedildi.
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