Tözüner ailesinin acı günü

Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Vadili sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Vadili köyü sakinlerinden Tözüner ailesinin çınarı Şöhret Tözüner bugün hayata gözlerini yumdu.
Tözüner kılınan cenaze namazı sonrasında Vadili Kabristanlığı’na defnedildi.
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