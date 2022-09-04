Tıp camiası yasta

Ülkemizin tanınmış doktorlarından Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Rifat Bicen yaşamını yitirdi.
Bicen’in ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Naciye Sevinç Bicen’in eşi olan Dr. Rifat Bicen, üç evlat ve üç torun sahibiydi.
Bicen’in cenazesi 5 Eylül 2022 Pazartesi günü saat 14:00’da kılınacak cenaze namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığına defnedilecek.
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