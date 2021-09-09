Tilki ailesinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor

Tilki ailesinin üzerinde adeta kara bulutlar dolaşıyor. Ülkemizin tanınmış ve köklü ailelerinden ‘Tilki’ ailesi Ocak ayından bu yana farklı tarihlerde 5 kayıpla sarsıldı.



Ocak ayında şoför eğitmenliği sektörünün tecrübeli ismi Doğan Tilki’nin ardından, ülkemizde covid-19’dan ilk en genç ölüm olarak kayıtlara geçen Salih Çarka’nın ölümüyle sarsılan aile, Nisan ayında Londra’da yaşamını sürdüren Mehmet Emirzade, Mayıs ayında Vedat Arıcan ve geçtiğimiz gün de yine Londra’da Ağustos ayında hayatını kaybederek defnedilmek üzere cenazesi ülkesine getirilen Fatma Tilki’nin ölümü, aileyi yasa boğdu.



