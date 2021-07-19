Teslime Haklıgil hayata tutunamadı

Gazimağusa'nın sevilen simalarından olan ve Kıbrıs Türk Rehberler Birliği üyesi olan Teslime Haklıgil vefat etti.

Biz süreden beridir mücadele ettiği ilik kanseri tedavisi gördüğü Ankara'da hayatını kaybeden Teslime Haklıgil, sevenlerini üzüntüye boğdu.

Teslime Haklıgil'in vefatı Gazimağusa'da derin bir üzüntüyle öğrenildi.