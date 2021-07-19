Acil Kan Aranıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan Ömer ARTEMER adına ACİL B rh (+) Pozitif TROMBOSİT ihtiyacı vardır. Verebilecek olanların Yakın Doğum Hastanesi kan bankasına müracaatları önemle rica olunur.
İLETİŞİM: 05488604542 / 05338663050
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