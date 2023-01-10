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Taşkınköy, Cenan abisine ağlıyor

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Taşkınköy, Cenan abisine ağlıyor
Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Taşkınköy sakini olan ve Lefkoşa’da sevilen sayılan bir kişilik olarak bilinen Cenan Batunlu hayatını kaybetti.
Uzun bir süreden beridir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Batunlu bugün hayata gözlerini yumdu.
Cenan Batunlu’nun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Lefkoşa İsmail Safa Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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