Aslen Mormenekşeli olup uzun yıllardan beridir Lefkoşa'da yaşayan emekli öğretmen Süleyman Atamert hayatını kaybetti.

Uzun yıllar İskele Bekirpaşa Lisesi'nde öğretmenlik yapan ayrıca, Kooperatif Merkez Bankası Kaza Temsilciliği ve Müdürlüğü de yapmış olan Atamert, Mormenekşe'de yaşamasına rağmen Mormenekşeliler tarafından sevilen sayılan bir kişilikti. Atamert üç kız çocuğu babasıydı.

Süleyman Atamert'in naaşı bugün saat 10.30'da İsmail Safa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı'na defnedildi.