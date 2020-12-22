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Rum Eğitim Bakanlığı 2 bin bilgisayar dağıtacak

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Rum Eğitim Bakanlığı 2 bin bilgisayar dağıtacak
Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, gelecek aydan itibaren okullara 2 binden fazla bilgisayar dağıtılacağını belirtti. 
Haravgi gazetesine göre, Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada gelecek aydan itibaren okullara 2 binden fazla bilgisayar dağıtılacağını söyledi. 
Prodromu açıklamasında, yaklaşık 50 lise ve teknik okulda uzaktan eğitimin devam ettiğini belirtirken Rum Telekomünikasyon İdaresi’nin(ATİK), çok az durumda teknik nedenlerden  dolayı şebeke sağlayamadığına da dikkati çekti. 
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