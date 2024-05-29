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Son yolculuğuna uğurlandı

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Son yolculuğuna uğurlandı
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Lefkoşa sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Lefkoşa’nın beyefendi kişiliklerinden olan çevresinde çok sevilen Mehmet Erdoğan Sengun dün vefat etti.
Bir süreden beridir hastanede tedavi görmekte olan 85 yaşındaki Sengun’un vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi bugün Lefkoşa’da İsmail Safa Camisi’nde kılınan öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedildi.
 
 
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