Sevenlerini üzdü

Gazimağusa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Gazimağusa’nın sevilen isimlerinden olan Limanlar Dairesi emeklisi Ahmet Özkayalar(Dokuz)’un eşi Nezire Özkayalar bugün vefat etti.

Özkayalar’ın cenazesi yarın Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.

