Sevenlerini üzdü

Gazimağusa sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Gazimağusa’nın sevilen isimlerinden olan Limanlar Dairesi emeklisi Ahmet Özkayalar(Dokuz)’un eşi Nezire Özkayalar bugün vefat etti.
Özkayalar’ın cenazesi yarın Lala Mustafa Paşa Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Mağusa Kabristanlığı’na defnedilecek.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.