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Güven Arıklı, Makedonya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştirdi …

Türk Bir Başkanı Prof.Dr. Güven Arıklı, Makedonya temasları kapsamında bir dizi görüşme gerçekleştirdi.

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Güven Arıklı, Makedonya’da üst düzey ziyaretler gerçekleştirdi …
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Görüşmelerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki yatırım olanaklarını, kültür, eğitim ve turizm faaliyetlerini anlatan Arıklı, her iki ülke arasında sivil toplum örgütlerinin köprü olması gerektiğini söyledi.

Balkan coğrafyasının uzun yıllar Türk hakimiyetinde kaldığını anımsatan Arıklı, Kıbrıs Türk Halkı ile Balkan Türkleri arasında büyük benzerlikler olduğuna dikkat çekti.

Makedonya İletişim ve Enformasyon Bakanı Naim  Bayrami ile bir araya gelen Arıklı, her iki ülkenin bilgi ve haber alışverişinde daha çok işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

Türk Bir Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, Makedonya’da Siyasi Sistem ve Topluluklar Arası İlişkiler Bakanlığı Bakan Vekili Cabir Doko ile görüştü. Görüşmede siyasi konular ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konuşuldu.
Arıklı, daha sonra sırasıyla Türk Hareket Partisi Genel Başkanı ,Milletvekili Enes İbrahim, Milli Kurum Türk Tiyatrosu Müdürü Aylin Skoro, Türk Kültür Merkezi Müdürü Nebahat Rusid ile görüştü.
Arıklı Üsküp Devlet Radyosu’nda da Suna Kerim’e konuk olarak KKTC’yi anlattı.
Makedonya’da üniversite öğrencileri ve STK temsilcileri ile de bir araya geldi.

Görüşmelerde iki ülkenin sivil toplum örgütleri ve kültürel etkinlikler noktasında işbirliğinin sağlanması ve eğitim köprüsünün oluşturulması konusunda mutabakata varıldı.
Arıklı, gün içerisinde Ufuk Derneği Gençlik Kolları yönetimine KKTC ve Türk dünyasını anlattı.
Arıklı, öğrencilerle iletişim ve medya alanın sohbet etti gençlere iletişimin önemini anlatarak bilgi ve tecrübelerini aktardı.

Arıklı, iletişim alanında çalışan yetişmiş insanların ülkeler arasındaki kültürel ve eğitim bağlarını kuvvetlendireceğini söyledi.
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