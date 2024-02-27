Sevenleri yasta

Aslen Kaleburnu'lu olan, Londra'da ikamet eden Meryem Nafi Batsali yaşamını yitirdi.
Batsali’nin vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.
Merhumenin cenazesi bugün kılınan öğle namazına müteakip Kaleburnu Köyü Kabristanlığına defnedildi.
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