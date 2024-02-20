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Sevenleri yasta

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Sevenleri yasta
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Lefkoşa’ya bağlı büyük köylerden Haspolat sevilen bir simasını daha zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Lefkoşalı olan ancak uzun bir süreden beridir Haspolat’ta yaşamını sürdüren, muhabbeti ve yardımseverliğiyle bilinen sevilen sima Ersel Kalfaoğlu bugün vefat etti.
Kalfaoğlu’nun vefatı sevenlerini yasa boğdu.
 
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