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Sevenleri yasta

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Sevenleri yasta
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Beyarmudu Belediyesi’ne bağlı köylerimizde Türkmenköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin yasını tutuyor.
Türkmenköy’de ikamet etmekte olan değerli insan Nurten Gül bugün hayata gözlerini yumdu.
Gül’ün cenazesi başta ailesi olmak üzere sevenlerini üzüntüye boğdu.
Merhumenin cenazesi Cumartesi günü (yarın) Türkmenköy Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Türkmenköy Kabristanlığı’na defnedilecek.
 
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