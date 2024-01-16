Sevenleri yasta

Lefke bölgesinin sevilen isimlerinden Özen Dostoğlu hayatını kaybetti. Dostoğlu'nun vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Özen Dostoğlu'nun cenazesi yarın Lefke Orta Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Lefke Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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