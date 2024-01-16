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Afrika'da 148 milyon işçinin günlük kazancı 2,15 doların altında

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Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) hazırladığı istihdam ve sosyal görünüm raporunda, Avrupa ve Kuzey Amerika'da günde 2,15 dolardan az kazanan işçi bulunmazken, Afrika'da 148 milyon kişinin bu miktardan daha azıyla geçinmeye çalıştığı bildirildi

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Afrika'da 148 milyon işçinin günlük kazancı 2,15 doların altında
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Afrika kıtasında 148 milyon işçinin günlük 2,15 dolardan düşük bir ücretle çalıştığı bildirildi.

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) hazırladığı istihdam ve sosyal görünüm raporunda, Avrupa ve Kuzey Amerika'da günde 2,15 dolardan az kazanan işçi bulunmazken, Afrika'da 148 milyon kişinin bu miktardan daha azıyla geçinmeye çalıştığı belirtildi.

Raporda, Sahra Altı Afrika'da çalışanların yüzde 32,8'i aşırı yoksul olarak sınıflandırılırken, 2023'te kıtada çalışanların yüzde 86,5'inin kayıt dışı emek harcadığı vurgulandı.

Kıtada geçen yıl serbest meslekle para kazananların sayısının 13 milyon artarak 360 milyona ulaştığı kaydedilen raporda, yaklaşık 15,8 milyon kişinin de çalışma hayatına katıldığı ifade edildi.

Raporda, artan genç nüfusa rağmen yeterli istihdamın olmamasının genç işçilerde hayal kırıklığına yol açtığı kaydedilerek 14 ila 24 yaşlarındaki 62 milyon gencin ne eğitim aldığı ne de çalıştığı aktarıldı.

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