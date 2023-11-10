Sevenleri yasta

Lefkoşa'nın Marmara bölgesi sakinlerinden ve çevresinde çok sevilen biri olan, iyi insan Haluk Ahmet Kasap, hayatını kaybetti.

Kasap'ın vefatı başlta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Kasap'ın cenazesi yarın Lefkoşa'da ismail Safa Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı'na defnedilecek.