Sevenleri yasa boğuldu

Küçük Kaymaklı sakinlerinden Dervişe Ulusan yaşamını yitirdi



Aslen Baf (İstinco) doğumlu olup Küçük Kaymaklı sakinlerinden olan Dervişe Ulusan önceki gün vefat etti.

Merhum Hasan Ulusan’ın eşi olan 5 çocuk sahibi Dervişe Ulusan dün Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınan cenaze namazına müteakip Lefkoşa mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Öte yandan teyzesi Dervişe Ulusan’ın ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kader Karaoğlan, yazısıyla duygulandırdı.

Kader Karaoğlan’ın, teyzesi Dervişe Ulusan için yaptığı paylaşım şöyle:

“En güzel kuru pastayı hazırlayan en özel sıcacık sütlü böreği tam tadında pişiren, ve güllü dondurmanın kıvamını en doğru tutturan bana göre Şebnem pastanenin güzeli Dervişe Teyzemdi. Lefkoşa'nın serin akşamlarında gecesini gündüzüne katıp yardım ederdi eşi Tatlıcı Hasan Enişteme.

Sıcacık sütlü börek ve kuru pastası vazgeçilmez ikilimdi o yıllarda .. Pişmeye yakın bu tatlarla , teyzemin mahallesini mis gibi kokular sarar, bizlerde üşüşürdük üretim akşamlarına , satıya gitmeden '" dadlarına bakın be çocuklar bakayım oldu mu " der kenar kısımları sütlü böreğin malzemezi az kalan kuru pastaları bizler tabiri caizse götürürdük ..

Senden sonra teyzem hiç bir tatlı seninkiler kadar içime sinmedi çok güzeller olsalar da..

Veda ederken teyzem sana sadece sen çınarımıza değil çocukluğumuzun anılarındaki bir başka sayfayı daha uğurlayacağız ..Tatlıcı Dervişe Teyzem tıpkı yoğurduğun tatlı hamurları gibi hep şekerli oldu yanakların seni her õptûğümüzde. Nur içinde huzurla uyu , mekanın cennet olsun.. Bizdeki tadın ebedi olacaktır.”



