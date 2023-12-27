Sermen Vudalı hayatını kaybetti

Akova Türk Çiftçiler Birliği‘nde uzun yıllar futbol oynayan Sermen Vudalı, Çetinkaya‘ya transfer olarak kısa bir süre burada forma giymişti.



Uzun süredir hastalıkla mücadele eden Vudalı'nın cenazesi, 28 Aralık Perşembe (yarın) Akova Kabristanlığı'nda defnedilecek.

KTFF: AKOVA CAMİASI VE TÜM FUTBOL CAMİASINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), Sermen Vudalı'nın ölümüyle ilgili başsağlığı mesajı yayımladı. Federasyon taziye mesajında, Vudalı'ya Allah'tan rahmet, yaslı ailesi, sevenleri, Akova camiası ve tüm futbol camiasına başsağlığı diledi.

KTFF’den yapılan açıklama şöyle:

"Federasyonumuza bağlı kulüplerden Akova Vuda'da uzun yıllar kulüp başkanlığı ve yöneticiliği yapmış, Pera L. Gençler Birliği SK futbolcusu Eray Vudalı ve Mağusa Türk Gücü futbolcusu Cenkay Vudalı'nın değerli babaları Sermen Vudalı'nın hakkın rahmetine kavuştuğunu derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhum Sermen Vudalı'ya Allah'tan rahmet, yaslı ailesi, sevenleri, Akova camiası ve tüm futbol camiasına başsağlığı dileriz."