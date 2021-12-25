banner762
banner753
Giulia GTAm'e Auto Bild’den ödül
Giulia GTAm'e Auto Bild’den ödül
7 0
Kendi kendine test uygulaması başlıyor
Kendi kendine test uygulaması başlıyor
40 0
 
Zeytinden ilham alınarak tasarlanan proje ‘OLİVE HİLL’
Zeytinden ilham alınarak tasarlanan proje ‘OLİVE HİLL’
94 0
Sebze almak yürek ister  
Sebze almak yürek ister  
276 0
Elektrik kesintileri sürecek
Elektrik kesintileri sürecek
61 0
Kartal sonradan kanatlandı
Kartal sonradan kanatlandı
9 0
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
“Böyle işletme anlayışı olamaz”
572 0
banner661
banner726

Serdarlı Emine ablasına ağlıyor

banner476

banner714
Serdarlı Emine ablasına ağlıyor
banner721
Mesarya köylerinden Serdarlı sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Serdarlı köyünün sevilen ailelerinden Sağır ailesinin çınarı Emine Sağır dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Emine Sağır bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Serdarlı Kabristanlığı'na defnedildi.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.