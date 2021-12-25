Serdarlı Emine ablasına ağlıyor

Mesarya köylerinden Serdarlı sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Serdarlı köyünün sevilen ailelerinden Sağır ailesinin çınarı Emine Sağır dün akşam saatlerinde hayata gözlerini yumdu.
Emine Sağır bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Serdarlı Kabristanlığı'na defnedildi.
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