AKSA Futbol Ligleri 15. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

AKSA SÜPER LİG
Gönyeli – Doğan Türk Birliği 0 – 0
Hamitköy – Girne Halk Evi 1 – 1
Y.Dumlupınar – Yenicami, 6 – 1
Baf Ülkü Yurdu – Mesarya, 1 – 0
26 Aralık Pazar, Saat 14:00
Cihangir – Binatlı, Cihangir Stadı, Serkan Şimşek
Göçmenköy – Mağusa Türk Gücü, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa
Merit Alsancak Yeşilova – Küçük Kaymaklı, Orhan Dural Stadı, Mehmet Sezener
Lefke – Türk Ocağı, 16 Ağustos Stadı, Kerem Eran
AKSA BİRİNCİ LİG
Karşıyaka – Çetinkaya, 0 – 0
ChinaB.GG - Gençler Birliği 2 – 0
Görneç – Yalova 1 – 1
Düzkaya –Mormenekşe 1 – 1
26 Aralık Pazar, Saat 14:00
Esentepe – Yeni Boğaziçi, Erdal Barut Stadı, İsmail Ercan
Bostancı Bağcıl – Miracle Değirmenlik, Emek Stadı, İsfendiyar Açıksöz
SFC Dörtyol – Maraş, AdemNural Stadı, Hüseyin Özkan
Çanakkale – İncirli, Muharrem Döveç Stadı, Hüseyin Eyyüpler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.