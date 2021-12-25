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AKSA Futbol Ligleri 15. Hafta günün sonuçları ve yarının programı

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AKSA Futbol Ligleri 15. Hafta günün sonuçları ve yarının programı
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AKSA SÜPER LİG
Gönyeli – Doğan Türk Birliği 0 – 0  
Hamitköy – Girne Halk Evi   1 – 1   
Y.Dumlupınar – Yenicami,    6 – 1
Baf Ülkü Yurdu – Mesarya, 1 – 0
26 Aralık Pazar, Saat 14:00
Cihangir – Binatlı, Cihangir Stadı, Serkan Şimşek
Göçmenköy – Mağusa Türk Gücü, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa
Merit Alsancak Yeşilova – Küçük Kaymaklı, Orhan Dural Stadı, Mehmet Sezener
Lefke – Türk Ocağı, 16 Ağustos Stadı, Kerem Eran
 
AKSA BİRİNCİ LİG
Karşıyaka – Çetinkaya,          0 – 0
ChinaB.GG - Gençler Birliği   2 – 0
Görneç – Yalova                    1 – 1
Düzkaya –Mormenekşe         1 – 1
 26 Aralık Pazar, Saat 14:00
Esentepe – Yeni Boğaziçi, Erdal Barut Stadı, İsmail Ercan
Bostancı Bağcıl – Miracle Değirmenlik, Emek Stadı, İsfendiyar Açıksöz
SFC Dörtyol – Maraş, AdemNural Stadı, Hüseyin Özkan
Çanakkale – İncirli, Muharrem Döveç Stadı, Hüseyin Eyyüpler
 
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