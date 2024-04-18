Pınarbaşı bir çınarını daha kaybetti

Gönyeli bölgesinin küçük köylerinden Pınarbaşı sevilen bir çınarını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Pınarbaşı(Kırnı) köyünün sevilen çınarlarından olan Mustafa Yarımsakallı bugün hayata gözlerini yumdu.

Merhumun cenazesi yarın Pınarbaşı köyünde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Pınarbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.

