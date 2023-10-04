Paşaoğluları ailesi yasta

Girne bölgesinin hızlı büyüyen yerleşim yerlerinden Karşıyaka’da arka arkaya yaşanan ölümlere bir yenisi daha eklenirken, bölge yasa boğuldu.

Karşıyaka’nın ve Girne bölgesini sevilen simalarından olan ve yıllarca kasaplık yapan Resa Paşaoğluları bugün vefat etti.

Uzun bir süreden beridir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi görmekte olan Resa Paşaoğluları’nın vefatı başta ailesi olmak üzere bölgede üzüntüye neden oldu.

