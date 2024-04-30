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Paşaköy bir çınarını daha kaybetti

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Paşaköy bir çınarını daha kaybetti
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Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Paşaköy bir çınarını daha sonsuzluğa uğurladı.
Paşaköy sakinlerinden sevilen çınarlarından olan, değerli insan, Nafiya Tekbıyık bugün vefat etti.
Tekbıyık’ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Gazimağusa Mezarlığı'na defnedildi..
 
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