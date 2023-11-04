Öztunç ailesi yasta

Lefkoşa sevilen bir simasını daha sonsuzluğa uğurlamanın üzüntüsünü yaşıyor.
Göçmenköy bölgesi sakinlerinden Hüseyin Öztunç dün akşam vefat etti.
Öztunç'un cenazesi bugün Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakp cenaze namazına sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi.
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