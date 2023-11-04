banner913
banner932
Cezalarının 3’te 1’ini çekenlere tahliye imkanı
Cezalarının 3’te 1’ini çekenlere tahliye imkanı
14 0
Hentbol U-16’da finalistler belirlendi
Hentbol U-16’da finalistler belirlendi
18 0
 
Değirmenlik’te 6 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak
Değirmenlik’te 6 Kasım’da elektrik kesintisi yapılacak
27 0
“Halk isyan etmeli”
“Halk isyan etmeli”
21 0
Ölüm göz göre göre geldi
Ölüm göz göre göre geldi
19 0
Ali Savaş Altan, 7 davadan itham edildi
Ali Savaş Altan, 7 davadan itham edildi
121 1
Polis'ten yol uyarısı
Polis'ten yol uyarısı
34 0
banner964

Öztunç ailesi yasta

banner476

banner974
Öztunç ailesi yasta
banner971
Lefkoşa sevilen bir simasını daha sonsuzluğa uğurlamanın üzüntüsünü yaşıyor.
Göçmenköy bölgesi sakinlerinden Hüseyin Öztunç dün akşam vefat etti.
Öztunç'un cenazesi bugün Lefkoşa'da İsmail Safa Camisi'nde kılınan öğle namazına müteakp cenaze namazına sonrasında Lefkoşa Kabristanlığı'na defnedildi. 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.