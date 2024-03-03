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Özkalp ailesi yasta

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Özkalp ailesi yasta
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Mesarya bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Geçitkale sevilen bi,r simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Geçitkale'li olan fakat uzun yıllardan beridir İngiltere'da yaşamını sürdüren Murat Özkalp vefat etti.
Emekli ortaokul müdürü Emin Özkalp'in kardeşi olan Murat Özkalp'in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.
Merhumun cenazesi yarın Geçitkale Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Geçitkale Kabristanlığı'na defnedilecek.
 
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