Özdağaşanlı hayata tutunamadı

Girne bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Çatalköy sevilen bir simasını zamansız kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Çatalköy sakini ve Çatalköy – Esentepe Belediyesi çalışanlarından olan Cemal Özdağaşanlı bugün vefat etti.

Özdağaşanlı bir süreden beridir yakalandığı hastalıkla mücadele ediyordu. Özdağanlı’nın vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Cemaş Özdağanlı’nın cenazesi yarın Çatalöy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Çatalköy Mezarlığı’na defnedilecek.

